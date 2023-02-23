Quentin Bena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Bena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Bena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Bena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Bena 11 Mayıs 1998 tarihinde Poitiers şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Bena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Quentin Bena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Quentin Bena'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Quentin Bena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/quentinbena/

Quentin Bena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quentin Bena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quentin Bena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Bena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Niort B

9 Mayıs 2017 yılında Chamois Niort

17 Ağustos 2022 yılında FC Dinamo

Quentin Bena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Bena şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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