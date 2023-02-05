Quentin Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Bernard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Bernard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Bernard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Bernard 7 Temmuz 1989 tarihinde Poitiers şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Bernard Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Quentin Bernard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Quentin Bernard'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Quentin Bernard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/quentin_bernard3/

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Quentin Bernard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quentin Bernard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Quentin Bernard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Bernard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2015 yılında Dijon

1 Ocak 2017 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre

17 Ocak 2023 yılında Chamois Niort

Quentin Bernard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Bernard şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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