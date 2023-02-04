Quentin Boisgard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Boisgard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Boisgard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Boisgard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Boisgard 17 Mart 1997 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Boisgard Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini score agencies yapmaktadır. Quentin Boisgard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Quentin Boisgard'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Quentin Boisgard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/quentin_boisgard/

Quentin Boisgard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quentin Boisgard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Quentin Boisgard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Boisgard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Toulouse B

14 Mart 2017 yılında Toulouse

31 Ağu 2018 yılında Pau FC

30 Haziran 2019 yılında Toulouse

2 Temmuz 2020 yılında FC Lorient

24 Ocak 2023 yılında Pau FC

30 Haziran 2023 yılında FC Lorient

Quentin Boisgard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Boisgard şuan Pau FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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