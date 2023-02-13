Quentin Braat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Braat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Braat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Braat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Braat 6 Temmuz 1997 tarihinde Fontainebleau şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Braat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hexagon yapmaktadır. Quentin Braat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Quentin Braat'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Quentin Braat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/QuentinBraat

http://www.instagram.com/quentin_braat/

Quentin Braat Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quentin Braat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quentin Braat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Braat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2016 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2019 yılında Chamois Niort

30 Haziran 2020 yılında FC Nantes

8 Temmuz 2020 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2022 yılında Real Oviedo

Quentin Braat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Braat şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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