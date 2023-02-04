Quentin Cornette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Cornette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Cornette adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Cornette Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Cornette 17 Ocak 1994 tarihinde La Ciotat şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Cornette Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Quentin Cornette, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Quentin Cornette'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Quentin Cornette Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/netcor13/

Quentin Cornette Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quentin Cornette isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Quentin Cornette Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Cornette futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Montpellier B

1 Temmuz 2015 yılında Montpellier

1 Temmuz 2016 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2020 yılında AC Le Havre

Quentin Cornette Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Cornette şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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