Quentin Daubin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Daubin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Quentin Daubin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Quentin Daubin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Quentin Daubin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Daubin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Quentin Daubin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Daubin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Daubin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Daubin 3 Temmuz 1995 tarihinde Saint-Nazaire şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Daubin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carrierefoot yapmaktadır. Quentin Daubin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Quentin Daubin'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Quentin Daubinboyu ve yaşı kaç

Quentin Daubin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quentin Daubin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Quentin Daubin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Daubin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2017 yılında Pau FC

30 Haziran 2018 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2018 yılında Pau FC

1 Temmuz 2022 yılında SM Caen

Quentin Daubin kimdir

Quentin Daubin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Daubin şuan SM Caen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Quentin Daubin nereli

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