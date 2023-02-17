Quentin Fouley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Fouley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Fouley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Fouley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Fouley 4 Ocak 1994 tarihinde Athis-Mons şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Fouley Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ledge Sports Management yapmaktadır. Quentin Fouley, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Quentin Fouley'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Quentin Fouley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quentin Fouley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quentin Fouley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Fouley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2015 yılında Edusport Academy

29 Ocak 2016 yılında FSV Luckenwalde

1 Temmuz 2017 yılında Braunschweig II

3 Temmuz 2018 yılında Rot-Weiß Erfurt

29 Ocak 2019 yılında BSV Rehden

15 Temmuz 2020 yılında RW Koblenz

1 Temmuz 2022 yılında Stade Nyonnais

Quentin Fouley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Fouley şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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