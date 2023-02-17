Quentin Gaillard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Gaillard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Gaillard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Gaillard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Gaillard 20 Ocak 1994 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsviçre,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Gaillard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF Sport Management yapmaktadır. Quentin Gaillard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Quentin Gaillard'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Quentin Gaillard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quentin Gaillard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Quentin Gaillard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Gaillard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2015 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2018 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2021 yılında Stade Nyonnais

Quentin Gaillard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Gaillard şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Prilly Sports, FC Lausanne-Sport

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.