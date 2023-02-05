Quentin Galvez Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Galvez Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Galvez Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Galvez Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Galvez Diarra 8 Eylül 2001 tarihinde Massy şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Galvez Diarra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CNS yapmaktadır. Quentin Galvez Diarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Quentin Galvez Diarra'nin Pau FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Quentin Galvez Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quentin Galvez Diarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quentin Galvez Diarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Galvez Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2021 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Quentin Galvez Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Galvez Diarra şuan Pau FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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