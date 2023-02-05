Quentin Lecoeuche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Lecoeuche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Lecoeuche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Lecoeuche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Lecoeuche 4 Şubat 1994 tarihinde Beuvry şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Lecoeuche Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Quentin Lecoeuche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Quentin Lecoeuche'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Quentin Lecoeuche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/quentinlecoeuche/

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Quentin Lecoeuche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quentin Lecoeuche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Quentin Lecoeuche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Lecoeuche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2015 yılında Luçon VF

1 Temmuz 2016 yılında Lorient B

1 Temmuz 2017 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2018 yılında US Orléans

30 Haziran 2019 yılında FC Lorient

16 Temmuz 2020 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2021 yılında FC Lorient

31 Ağu 2021 yılında Valenciennes FC

Quentin Lecoeuche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Lecoeuche şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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