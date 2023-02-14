Quentin Maceiras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Maceiras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Quentin Maceiras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Quentin Maceiras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Quentin Maceiras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Maceiras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Quentin Maceiras

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Maceiras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Maceiras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Maceiras 10 Ekim 1995 tarihinde Sion şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsviçre,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Maceiras Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Quentin Maceiras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 11 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Quentin Maceiras'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Quentin Maceirasboyu ve yaşı kaç

Quentin Maceiras Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quentin Maceiras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Quentin Maceiras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Maceiras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2013 yılında FC Sierre

1 Temmuz 2014 yılında FC Naters

10 Şubat 2016 yılında FC Sion U21

22 Ağu 2016 yılında FC Sion

11 Ağu 2020 yılında BSC Young Boys

Quentin Maceiras kimdir

Quentin Maceiras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Maceiras şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Quentin Maceiras nereli

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