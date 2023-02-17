Quentin Vanderbecq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Vanderbecq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Vanderbecq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Vanderbecq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Vanderbecq 29 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Vanderbecq Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Quentin Vanderbecq, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Quentin Vanderbecq'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Quentin Vanderbecq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quentin Vanderbecq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Quentin Vanderbecq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Vanderbecq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RRC Waterloo

1 Temmuz 2015 yılında RSC Chatelet

1 Temmuz 2019 yılında Olym. Charleroi

Quentin Vanderbecq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Vanderbecq şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Quentin Vanderbecq Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting du Pays de Charleroi

Belçika U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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