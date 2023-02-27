Quentin Zilli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quentin Zilli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quentin Zilli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quentin Zilli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quentin Zilli 16 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quentin Zilli Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Quentin Zilli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Quentin Zilli'nin US Hostert ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Quentin Zilli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quentin Zilli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Quentin Zilli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quentin Zilli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2020 yılında US Hostert

Quentin Zilli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quentin Zilli şuan US Hostert takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.