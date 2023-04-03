Quicala Bari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quicala Bari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quicala Bari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quicala Bari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quicala Bari 18 Ocak 2002 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gine-Bissau,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Algassimo Quicala Bari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quicala Bari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Quicala Bari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Quicala Bari'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Quicala Bari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quicala Bari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quicala Bari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quicala Bari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Santutxu

1 Temmuz 2021 yılında CD Derio

1 Temmuz 2022 yılında Portugalete

1 Ocak 2023 yılında Bilbao Athletic

Quicala Bari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quicala Bari şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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