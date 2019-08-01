Quick Sigorta 9. Balıkesir Motofest başladı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Quick Sigorta 9. Balıkesir Motofest", Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başladı. Festivalin ilk gününde yurt içi ve dışından motosiklet tutkunları gruplar halinde festivale katılmak için Ayvalık'a geliyor.

Quick Sigorta ve 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce düzenlenen ve Ayvalık Cunda Adası'nda başlayan festivale yoğun ilgi olduğu gözlendi. Yaklaşık 6 bin motosiklet ve 10 bin katılımcının yer alması beklenen festivale çeşitli aktiviteler yer aldı. Festivalin ana sponsoru Quick Sigorta'nın Q Truck tanıtım tırı da festival alanında yerini aldı. Türkiye'nin en fazla motosiklet trafik sigortası satışı yapan öncü firmalarından Quick Sigorta yetkilileri motosiklet tutkunları ile buluştu.

Festivalin organizatörü 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candan "Bu gün Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali'nin ilk günü. Motorcu dostlarımız çok büyük teveccüh gösterdiler. İlk gün olmasına rağmen alanımız doldu taştı. Türkiye'nin her yerinden ve bir çok ülkeden de misafirlerimiz var. Onların Balıkesir'de güzel birkaç gün geçirmelerine vesile olmaya çalışıyoruz. Gün boyu etkinliklerimiz olacak. Festival süresince de böyle. Konserlerden tutun eğlenceli yarışmalara kadar. Çok kısa bir sürede çok büyük bir kalabalığa ulaştık. Geçen yıl 8 binleri geçmiştik. Bu sene çok daha büyük bir kalabalık bekliyoruz. 10 binleri aşacağız gibi görünüyor" dedi.

Quick Sigorta Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kızılbay ise, "Biz bu gün için Türkiye'de en yüksek rakamda motosiklet trafik sigortası satan bu konuda zirveye çıkmış bir şirketiz. 2 yıl önce başladık. Ancak motosiklet alanında çok hızlı büyüdük. Bunun sebebi ürünün piyasada sunulmadığı dönemde bizim bunu piyasaya vermemizdi. Ancak iletişim de bizim için büyük bir önem taşıyordu. Motosiklet camiasıyla ve dünyası ile sadece ürünümüzü satmak üzerinden bir ilişki kurmak istemedik. Onlar ile bir araya geldik. Onlara sorduk. "Sizler için ne yapabiliriz" diye. Sıkıntılarını anlattılar. Etkinliklere sponsor bulamadıklarını, yeterli olmadığını, özellikle trafikte rahatsız edildiklerini bunun gibi meseleleri sıraladılar. Bizde toplanan veriler ile kendimize bir iletişim planı oluşturduk. İstanbul'da ve ülkenin değişik kentlerinde İstanbul'da otobüslerde, diğer yerlerde billboardlarda "Motosikleti fark et" tarzında afiş ve poster duyurular ile buna destek verdik. Cunda festivali bu festivallerin en önemlilerinden. Mevsiminin uygun olması, insanların burayı görmek istemesi, organizasyonun oldukça başarılı olunması, ciddi sayıda motosiklet kullanıcısının buraya gelmesini sağlıyor. Bizde burada yer alarak hem kendimizi tanıtıyoruz hem de marka bilinirliliğimize ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Biz geçen yıl da buranın ana sponsoruyduk. Artık insanlar ile tanışıyoruz. Bu ticari bir ilişki ve pazarlamanın ötesine geçti. Motosiklet camiasından dostlarımız var. Buraya geldiğimizde kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Aslında buranın ev sahibi olma durumundayız" dedi.

Festival kapsamında Fatma Turgut, Doğukan Manço, Gülçin Ergül, Otuzbeşlik Rocks, Kasamam, Şahıs, Afinar, Dj. Açelya, Dj. Cengiz Cebeci konser verecek. Ayrıca, Türkiye'nin ilk motosiklet filmi olan "Şeytan İcadı"nın çekimleri de yapılacak. Festival, 4 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: İHA