Quini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quini 24 Eylül 1989 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joaquín José Marín Ruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Quini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Quini'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Quini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Quini17

http://www.instagram.com/quini17/

Quini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Quini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CD Aguilar

1 Temmuz 2009 yılında Antequera

1 Temmuz 2011 yılında Lucena

1 Temmuz 2012 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2014 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2017 yılında Granada

Quini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quini şuan Granada takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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