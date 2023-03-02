Quique Fornos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quique Fornos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quique Fornos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quique Fornos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quique Fornos 1 Ocak 1997 tarihinde As Pontes şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Enrique Fornos Domínguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quique Fornos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Quique Fornos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 15 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Quique Fornos'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Quique Fornos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quique Fornos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quique Fornos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quique Fornos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo B

15 Nisan 2019 yılında Racing Ferrol

Quique Fornos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quique Fornos şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Quique Fornos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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