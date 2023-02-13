Quique Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quique Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quique Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quique Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quique Gonzalez 16 Mayıs 1990 tarihinde Valladolid şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Enrique González Casín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quique Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Quique Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 14 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Quique Gonzalez'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Quique Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quique Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Quique Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quique Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında R. Valladolid B

1 Ağu 2011 yılında UD Logroñés

30 Haziran 2012 yılında R. Valladolid B

21 Ağu 2013 yılında CD Guadalajara

1 Temmuz 2014 yılında UD Almería

30 Ocak 2015 yılında Racing

30 Haziran 2015 yılında UD Almería

14 Temmuz 2017 yılında Osasuna

20 Temmuz 2018 yılında Dep. La Coruña

14 Temmuz 2019 yılında Eibar

Quique Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quique Gonzalez şuan Eibar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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