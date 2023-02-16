Quirin Moll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quirin Moll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Quirin Moll kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Quirin Moll ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Quirin Moll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quirin Moll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quirin Moll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quirin Moll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quirin Moll 21 Ocak 1991 tarihinde Dachau şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quirin Moll Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Quirin Moll, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Quirin Moll'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Quirin Moll Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/quirinmoll/

Quirin Mollboyu ve yaşı kaç

Quirin Moll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quirin Moll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Quirin Moll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quirin Moll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2010 yılında SV Heimstetten

1 Temmuz 2012 yılında Unterhaching

21 Temmuz 2014 yılında Dresden

1 Temmuz 2016 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2018 yılında 1860 München

Quirin Moll kimdir

Quirin Moll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quirin Moll şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV 1865 Dachau, FC Bayern München (bis 2008), SpVgg Greuther Fürth (2008-2010)

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Quirin Moll nereli

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