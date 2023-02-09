Quirino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quirino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quirino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quirino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quirino 14 Ekim 1993 tarihinde Cambará şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego de Souza Quirino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quirino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Quirino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Quirino'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Quirino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Quirino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quirino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quirino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2016 yılında Bilinmiyor

30 Ocak 2017 yılında CS Sergipe-SE

30 Nisan 2017 yılında Operário-PR

1 Aralık 2017 yılında Londrina-PR

30 Ocak 2018 yılında Operário-PR

12 Nisan 2019 yılında Ypiranga-RS

3 Ekim 2019 yılında Operário-PR

14 Ocak 2020 yılında Taubaté-SP

22 Ekim 2020 yılında Ypiranga-RS

17 Ocak 2022 yılında Avaí FC

8 Nisan 2022 yılında Novorizontino

31 Aralık 2022 yılında Avaí FC

1 Ocak 2023 yılında Ituano

30 Kasım 2023 yılında Avaí FC

Quirino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quirino şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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