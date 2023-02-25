Qurban Safarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qurban Safarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qurban Safarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qurban Safarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qurban Safarov 5 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Qurban Elbrus oğlu Səfərov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qurban Safarov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Qurban Safarov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Qurban Safarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qurban Safarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Qurban Safarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Qurban Safarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Shamakhi

Qurban Safarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qurban Safarov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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