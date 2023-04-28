R.Madrid- Partizan Euroleague maçında parkeler ringe döndü! Oyuncuların yumrukları havada uçuştu!

THY Euroleague maçında play-of çeyrek finali serisinin ikinci maçında R. Madrid- Partizan maçında ortalık karıştı. İspanya'da oynan maçın bitimine sayılı dakikalar kala Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında çıkan kavgada taraflar birbirini tutamadı. Yaşanan arbede aniden kavgaya dönüşünce bench'de bekleyen yöneticiler kavgaya müdahale etmek zorunda kaldı.
KAVGAYA İLİŞKİN İSPANYOL EKİP AÇIKLAMA YAPTI
Yaşanan kavgayla ilişkili açıklama yapan İspanya ekibinin kaptanı Llull, Twitter'da, "Dün geceki olayların basketbol sahalarında asla yaşanmaması gerekiyordu. Ardından gelen felakete yol açtığı için o sert faulün sorumluluğunu alıyorum. Tüm basketbolseverlerden özür dilerim." ifadelerini kullandı.
ERTELENEN MAÇ 2 MAYIS SALI GÜNÜ YAPILACAK
Kavga sonrası hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı. Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçti. Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü yapılacak.