Rabah Aich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabah Aich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rabah Aich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rabah Aich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rabah Aich 18 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rabah Aich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Rabah Aich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rabah Aich'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rabah Aich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rabah Aich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rabah Aich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rabah Aich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2013 yılında AS Khroub

1 Temmuz 2015 yılında MC Oran

1 Temmuz 2016 yılında CR Belouizdad

29 Temmuz 2017 yılında RC Rélizane

31 Temmuz 2022 yılında ASO Chlef

Rabah Aich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rabah Aich şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.