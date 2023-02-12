Rabbi Matondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabbi Matondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rabbi Matondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rabbi Matondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rabbi Matondo 9 Eylül 2000 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Galler,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rabbi Matondo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Rabbi Matondo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rabbi Matondo'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Rabbi Matondo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rabbi_matondo

http://www.instagram.com/rabbimatondo/

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Rabbi Matondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rabbi Matondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rabbi Matondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rabbi Matondo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Man City U18

1 Temmuz 2017 yılında Man City U23

30 Ocak 2019 yılında Schalke

7 Ocak 2021 yılında Stoke

30 Haziran 2021 yılında Schalke

9 Ağu 2021 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2022 yılında Schalke

12 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

Rabbi Matondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rabbi Matondo şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rabbi Matondo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cardiff City (-2016), Manchester City (2016-2018)

Galler takımında 23 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Galler U21 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Galler U17 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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