Rabbi Mwenda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabbi Mwenda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rabbi Mwenda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rabbi Mwenda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rabbi Mwenda 27 Temmuz 2000 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Rabbi Roy Mwenda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rabbi Mwenda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Rabbi Mwenda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rabbi Mwenda'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rabbi Mwenda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rabbi Mwenda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rabbi Mwenda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rabbi Mwenda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ADO U17

1 Temmuz 2017 yılında ADO U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Rabbi Mwenda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rabbi Mwenda şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rabbi Mwenda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HSV Escamp (-2011), ADO Den Haag (2011-2019)

Belçika U19 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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