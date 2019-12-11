Rabia Naz Komisyonu, uzmanları dinledi

TBMM'de kurulan Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyonu, Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın (11) şüpheli ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu uzmanlarını dinledi.

Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, komisyonda sunum yaptı. Tümer, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın talebi üzerine rapor hazırladıklarını belirterek, Rabia Naz Vatan'ın vücudunun çeşitli bölgelerinde kemik kırıkları, bacak ve kollarında sıyrıklar ile iç kanaması bulunduğunu kaydetti. Tümer, Adli Tıp Kurumu Trabzon Hastanesi'nin otopsi raporunda da kendilerinin hazırladığı raporda da kırıkların önemli rol oynadığını söyledi. Tümer, acile girdiği anda ölü olup olmadığı bilinmeyen Rabia Naz'a 45 dakika canlandırma işlemi yapıldığını, sürenin bu kadar uzun olmasının doktorların küçük bir kız çocuğunu yaşatmak için çaba göstermesinden kaynaklandığını, bu işlem nedeniyle de çocuğun vücudunda kanamalar ve lezyonlar oluştuğunu anlattı.

'AYAKTAKİ KIRIKLAR TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 10'

Yüksekten atlama ve trafik kazasında benzer kırıkların oluşabileceğini vurgulayan Tümer, "Omurilik bölgesinde kırıklar var. Çocuklarda omurilik kırıkları en fazla trafik kazalarında, ikinci olarak da yüksekten atlamada olur. Çocukluk çağında görünen lumbal kırıklar en çok trafik kazalarında olur. Ayaktaki kırıklar ise trafik kazalarında yüzde 10, yüksekten düşmelerde ise yüzde 3 oranında görülür. Bu olayda kemik kırıklarına bakarak "bu bir trafik kazası mı" "yüksekten düşme mi" ayrım yapamıyorum" dedi.

'YÜKSEKTEN ATLAMA KESİNLİKLE OLAMAZ'

Ancak adli tıpta "yüksekten düşme" ve "yüksekten atlama'nın farklı terimler olduğunu vurgulayan Tümer, "Yüksekten atlama için enerji gerekir. Bu vaka kesinlikle yüksekten atlama değil. Apartmanın yüksekliği 17 metre. Olay yerinin fotoğraflarını gördüm. Düşüş sırasında kat edilen mesafe 6 metre. Serbest düşüş olamaz. Savcı, kendi yaptırdığı adli tahkikatta uzmana tespit ettirmiş. Çuvalla bunu tespit ettirmiş. Enerji gerekir, koşmak gerekir. Yükseklik ve atlama mesafesine ilişkin formüller var. Bunun için belirli bir hıza ulaşılması gerekir. Apartmanın maksimum genişliğini düşünerek hesapladık. 7 metreyi 2,2 saniyede koşması lazım. 70 kilogram ağırlığında 150 santimetre boyunda bir kız çocuğunun, tuğlaların bulunduğu ve üzerine uzatılan kiremitle büyütülen engeli de aşarak bu hızda koşması lazım. Bunun hayatın doğal akışına aykırı olduğu görüşüne vardık. Yüksekten atlama kesinlikle olamaz" dedi.

'TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OLABİLECEĞİNİ YAZDIK'

Tümer, intihar vakalarının önemli iz bıraktığına işaret ederek, "Hacettepe Üniversitesi olarak raporumuzda bu ölümün trafik kazası nedeniyle olabileceğini yazdık" ifadelerini kullandı. Komisyona, trafik kazası simülasyonu izleten Tümer, Adli Tıp Kurumu uzmanlarının ölümün yüksekten düşme nedeniyle gerçekleştiği yönündeki raporunu eleştirerek, söz konusu raporun tekrar gözden geçirilmesini önerdi. Tümer, Rabia Naz'ın bulunduğu olay yerinde adli fizik uzmanlarının değerlendirmelerde bulunması, olay yeri simülasyonu yapılması, Rabia Naz Vatan'ın bulunduğu anda üzerinde olan giysilerinin incelenmesi, olay tarihindeki ambulans ve devlet hastanesi doktorlarının ifadesi ile yapılan tetkik ve grafilerin incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Tümer, Rabia Naz'ın kaldırıldığı hastanede yapılan işlemler konusunda kimsenin bilgi sahibi olmadığını belirtti.

'MEZAR AÇILABİLİR, BUNA SAVCI KARAR VERMELİ'

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün "Rabi Naz Vatan'ın mezarının açılarak incelenmesi, olayın oluş şekline ilişkin bir kanıya varmamızı sağlar mı?" sorusu üzerine de Tümer, "Mezarın açılması çok büyük beklentilerle yapılan bir iş ve sonucunda da hiçbir şey çıkmayabilir. Ama Türkiye'nin gündemine oturmuş bu olayda yarın "keşke yapılsaydı" dememek için açılabilir, inceleme yapılabilir. Bu, küçücük bir soru işaretine bile cevap verecekse yapılabilir. Buna savcı karar vermeli" yanıtını verdi.

'BACAKLARINI O KIRIKLARLA KULLANAMAZ'

Tümer, Rabia Naz'ın binadan atladıktan sonra bulunduğu yerden 15 metre sürünerek, bulunduğu yere geldiği yönündeki iddianın sorulması üzerine de "Yaralanmanın şiddetini ve kan miktarını bilirsek bunun cevabını veririz. Ama bu olayda bu yönde bulgular yok. Sürünme işlemi sırasında kollarını kullanabilir; ama bacaklarını o kırıklarla kullanamaz" dedi.

Hazırladıkları raporun bir uzman mütalaası olduğunu vurgulayan Tümer, bu nedenle sadece ölüm nedenine ilişkin görüş beyan ettiklerini, bunun dışındaki önerilere yer vermediklerini söyledi.

'CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU YOK'

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük ise Trabzon'da yapılan otopsinin iyi bir çalışma olduğunu ve patolojik bulguların tarif edildiği bu otopside, cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığını kaydetti. Aynı otopside ateş düşürücü ve canlandırmada kullanılan ilaçlar dışında toksik madde olmadığının görüldüğünü anlatan Büyük, otopsi raporunda kırıklar nedeniyle ölümün gerçekleştiğinin belirtildiğini aktardı. Büyük, savcı talebiyle konunun Adli Tıp Kurumunda ihtisas kurulunda ele alındığını ve Rabia Naz'ın vücudundaki bazı izlerin, canlandırmaya yönelik işlemler nedeniyle meydana geldiğine karar verildiğini bildirerek, kurulun yüksekten düşmeye bağlı spesifik bulgular olduğu, trafik kazasına bağlı bulgular olmadığı yönünde mütalaada bulunduğunu söyledi.

Adli Tıp Kurumu'ndan Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz da Rabia Naz'ın topuklarında kırıklar bulunduğunu, bu nedenle olayın yüksekten düşmeden kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: DHA