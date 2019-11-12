Rabia Naz Vatan'ın babasından DNA örneği için savcılığa başvuru

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018 taihinde, Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinin önünde yaralı olarak bulunmuş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

TBMM'DE KURULAN ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NDAN 7 ÜYESİ EYNESİL'DE İNCELEMELERDE BULUNMUŞTU

Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu. Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’nun 12 üyesi de 7 Kasım’da Eynesil’e gelerek, incelemelerde bulundu.

BAŞSAVCILIKTAN "BABA DNA ÖRNEĞİ VERMEKTEN KAÇINDI" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün yapılan açıklamada, baba Şaban Vatan’ın, DNA örneği alınmasına izin vermediği belirtilmişti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır. Soruşturma dosyası ile ilgili gizlilik kararı 08.11.2019 tarihinde kaldırılmıştır. 11.11.2019 tarihinde baba Şaban Vatan ve avukatı, dosyada bulunan bilgi, belge ve dijital verilerden örnek talep etmiştir. Dosyada taraf oldukları için kendilerine istedikleri bilgi ve belgeler CMK 234’üncü madde uyarınca soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla verilmiştir. Baba Şaban Vatanın almış olduğu bu belge ve dijital verileri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığı saptanmıştır. Başsavcılığımız tarafından Rabia Naz Vatan’ın görüntülerinin babası Şaban Vatan’a seyrettirildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denilmişti.

BABA ŞABAN VATAN'DAN DNA İÇİN BAŞVURU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, baba Şaban Vatan, DNA örneği vermek için dilekçeyle Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Baba Vatan, el yazısıyla kaleme aldığı başvuru dilekçesinde, gerekli işlemlerin başlatılarak, incelenmek üzere DNA’sının alınmasını talep etti. Başsavcılığın kararı ile Şaban Vatan’ın DNA örneğinin alınacağı öğrenildi.