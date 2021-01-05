Rabia Soytürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Rabia Soytürk sevgilisi kim?

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RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır.

Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili'nin paylaştığı Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rabia Soytürk, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat vermektedir. Rabia Soytürk, 1.66 metre boyunda, 52 kilo ve Balık burcudur.



Rabia Soytürk, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat veriyor.

Rabia Soytürk’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Adım Melek (Defne) (TV Dizisi)

2019 – Özgür Dünya (Aslı) (Sinema Filmi)

2018 – Gülperi (Selen) TV Dizisi)

2018 – Şahsiyet (Süveyda) (TV Dizisi)