Rabjon Goga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabjon Goga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rabjon Goga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rabjon Goga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rabjon Goga 19 Haziran 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rabjon Goga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rabjon Goga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rabjon Goga'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rabjon Goga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rabjon Goga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rabjon Goga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rabjon Goga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Kasım 2021 yılında Nettetal U19

1 Temmuz 2022 yılında Union Nettetal

31 Ağustos 2022 yılında KS Besa

Rabjon Goga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rabjon Goga şuan KS Besa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.