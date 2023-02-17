Rachad Ganiyou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rachad Ganiyou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rachad Ganiyou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rachad Ganiyou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rachad Ganiyou 23 Haziran 2003 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,Benin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rachad Ganiyou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Rachad Ganiyou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rachad Ganiyou'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rachad Ganiyou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rachad Ganiyou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Rachad Ganiyou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rachad Ganiyou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2020 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2021 yılında Rapperswil II

26 Ocak 2023 yılında SC YF Juventus

Rachad Ganiyou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rachad Ganiyou şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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