Rachid Nadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rachid Nadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rachid Nadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rachid Nadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rachid Nadji 15 Nisan 1988 tarihinde Dellys şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rachid Nadji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Rachid Nadji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rachid Nadji'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rachid Nadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rachid Nadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rachid Nadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rachid Nadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2014 yılında USM Alger

1 Haziran 2016 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2018 yılında MC Oran

12 Eylül 2020 yılında NA Hussein Dey

12 Şubat 2022 yılında Al-Nahdah FC

23 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Rachid Nadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rachid Nadji şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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