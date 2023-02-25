Rachid Nadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rachid Nadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rachid Nadji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rachid Nadji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rachid Nadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rachid Nadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rachid Nadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rachid Nadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rachid Nadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rachid Nadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rachid Nadji 15 Nisan 1988 tarihinde Dellys şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rachid Nadji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Rachid Nadji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rachid Nadji'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rachid Nadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rachid Nadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Rachid Nadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rachid Nadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2014 yılında USM Alger

1 Haziran 2016 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2018 yılında MC Oran

12 Eylül 2020 yılında NA Hussein Dey

12 Şubat 2022 yılında Al-Nahdah FC

23 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Rachid Nadji kimdir

Rachid Nadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rachid Nadji şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rachid Nadji nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Nabil Saadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Saadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nabil Saadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Saadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Delianov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Delianov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Delianov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Delianov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdeldjalil Hamlaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeldjalil Hamlaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdeldjalil Hamlaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeldjalil Hamlaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Gauci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Gauci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Gauci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Gauci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi