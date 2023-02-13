Radamel Falcao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radamel Falcao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radamel Falcao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radamel Falcao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radamel Falcao 10 Şubat 1986 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Radamel Falcao García Zárate şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radamel Falcao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Radamel Falcao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Radamel Falcao'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radamel Falcao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FALCAO

http://instagram.com/falcao/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/Falcao-221940704484621

Radamel Falcao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Radamel Falcao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Radamel Falcao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radamel Falcao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2001 yılında River Plate U20

1 Ocak 2004 yılında River Plate II

1 Temmuz 2005 yılında River Plate

15 Temmuz 2009 yılında FC Porto

18 Ağu 2011 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2013 yılında Monaco

1 Eylül 2014 yılında Man. United

30 Haziran 2015 yılında Monaco

3 Temmuz 2015 yılında Chelsea

30 Haziran 2016 yılında Monaco

2 Eylül 2019 yılında Galatasaray

4 Eylül 2021 yılında Rayo Vallecano

Radamel Falcao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radamel Falcao şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Radamel Falcao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lanceros Boyacá

Kolombiya takımında 9 numaralı formasıyla 7 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 102 maçta 36 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.