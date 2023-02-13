Radamel Falcao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radamel Falcao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radamel Falcao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radamel Falcao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Radamel Falcao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radamel Falcao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Radamel Falcao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radamel Falcao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radamel Falcao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radamel Falcao 10 Şubat 1986 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Radamel Falcao García Zárate şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radamel Falcao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Radamel Falcao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Radamel Falcao'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radamel Falcao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FALCAO

http://instagram.com/falcao/

http://www.facebook.com/Falcao-221940704484621

Radamel Falcaoboyu ve yaşı kaç

Radamel Falcao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Radamel Falcao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Radamel Falcao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radamel Falcao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2001 yılında River Plate U20

1 Ocak 2004 yılında River Plate II

1 Temmuz 2005 yılında River Plate

15 Temmuz 2009 yılında FC Porto

18 Ağu 2011 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2013 yılında Monaco

1 Eylül 2014 yılında Man. United

30 Haziran 2015 yılında Monaco

3 Temmuz 2015 yılında Chelsea

30 Haziran 2016 yılında Monaco

2 Eylül 2019 yılında Galatasaray

4 Eylül 2021 yılında Rayo Vallecano

Radamel Falcao kimdir

Radamel Falcao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radamel Falcao şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lanceros Boyacá

Radamel Falcao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 9 numaralı formasıyla 7 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 102 maçta 36 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Radamel Falcao nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Kike Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kike Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kike Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Monchu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monchu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Monchu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Monchu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mickael Malsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Malsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mickael Malsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Malsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?