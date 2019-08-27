Radamel Falcao transferinde heyecanlandıran gelişme!

Sarı-Kırmızılı takımda Radamel Falcao transferini noktalanacak mı? Sarı kırmızılı yetkililer çarşamba günü Monacolu idarecilerle görüşme gerçekleştirecek.

Abdurrahim Albayrak, Monaco'ya son ziyaretinden sonra Denizlispor maçının ardından konuşurken transferin yüzde 99 bittiğini söylemişti. Gelinen 10 günlük süreçte düğüm çözülemezken, tarafların bir kez daha bir araya geleceği kaydedildi.

Öte yandan sarı kırmızılıların Radamel Falcao ile 5 milyon euro+bonuslar karşılığında 3 yıllığına anlaştığı ve Monaco ile yapılacak görüşme ile son kararın verileceği kaydedildi.

Galatasaraylı yetkilileri, perşembe günü de Devler Ligi'nin kura çekimine katılacak.

FALCAO'NUN EŞİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram'da paylaştığı fotoğrafa bir Galatasaray taraftarından gelen "Come to Galatasaray" yorumuna kalpli göz ve beğeni emojisi ile cevap verdi. Bu mesaja binlerce beğeni geldi.