Radamel Falcao transferinde sıcak gelişme!

L'Equipe Gaztesi'nin haberine göre Monaco yönetimi, Falcao ile yaptığı son görüşmenin ardından fikrini değiştirdi ve oyuncunun Galatasaray'a gitmesine onay verdi.

Haberde Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Falcao'nun Leonardo Jardim'e ayrılma isteğini tekrar iletmesinin ardından ünlü futbolcunun Galatasaray'a transfer olması konusunda engelleri kaldırma kararı aldı.

Haberde son olarak, Monaco ve Galatasaray'ın transferi resmi olarak açıklamaya çok yakın oldukları da ifade edildi.