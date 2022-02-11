Radansa ne demek, TDK'ya göre Radansa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radansa ne demek? Radansa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radansa kelimesi. Peki radansa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radansa nedir, radansa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADANSA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radansa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radansa kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre radansa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka

