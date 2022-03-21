Radar Bakım Onarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Radar Bakım Onarım Teknisyeni görev tanımı nedir, Radar Bakım Onarım Teknisyeni ne iş yapar, Radar Bakım Onarım Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Radar Bakım Onarım Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Radar Bakım Onarım Teknisyeni Tanımı;

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Radar Bakım Onarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Radar Bakım Onarım Teknisyeni Maaşları

Radar Bakım Onarım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Radar Bakım Onarım Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Radar Bakım Onarım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3114.12

Meslek Adı :

Radar Bakım Onarım Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Radar alt sistem ve cihazlarının tamir ve bakımlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Radar Bakım Onarım Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arıza bildirimlerinde tanımlanan sürede arızalara müdahale etmek,

b) Yapılan tüm bakım/onarım işlemlerinin tanımlanan prosedür dahilinde kaydını tutmak,

c) Fabrika seviyesinde bakım/onarım gerektiren donanımı sevke hazırlamak,

d) Dışarıda tamir ettirilen donanımın kabul ve montajını yapmak,

e) Malzeme/yedek parça ihtiyacını tespit etmek, amirine bildirmek,

f) Yedek malzeme planlaması yapmak, asgari stok seviyesini belirlemek ve tedarik için takip ve koordinasyonu sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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