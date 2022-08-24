Radar kilidi ne demek? Radar kilidi atmak nedir? Atılınca ne olur?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunan F-16 savaş uçaklarının Türk F-16'larına radar kilidi attığını açıklamıştı. Peki Radar kilidi ne demek? Radar kilidi atmak nedir? Atılınca ne olur?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Radar kilidi ne demek? Radar kilidi atmak nedir? Atılınca ne olur?

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Doğu Akdeniz'de NATO görevi idrak eden Türk F-16'larına Yunan Hava Kuvvetlerine ait olan F-16'lar tarafından radar kilidi atıldı. Kaynaklar, Yunan jetlerine gerekli karşılığın verildiğini uçakların bölgeden uzaklaştırıldığı bilgisini vermişti. Bu olayın ardından vatandaşlar Radar kilidi ne demek? sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Peki Radar kilidi atmak nedir? Atılınca ne olur?

Radar kilidi ne demek? Radar kilidi atmak nedir? Atılınca ne olur?

RADAR KİLİDİ NE DEMEK?

Radar kilidi, havacılık jargonuna ait bir terimdir. Radar kilidi terimi, radar ve çeşitli sensörler aracılığıyla diğer uçağa kilitlenip onu takip etmek anlamına gelir.

Radar kilidi ne demek? Radar kilidi atmak nedir? Atılınca ne olur?

RADAR KİLİDİ ATMAK NEDİR? ATILINCA NE OLUR?

Radar kilidi atmak, düşman uçağı takip ederek onun rotasını takip etmek denilebilir. Radar kilidi atılınca hedefe konan uçak rahatsız edilir.

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