Radar sisteminde değişikliğe gidiliyor!

Uzun yolculuk yapan çok sayıda yolcu birçok radarın nerede olduğunu biliyor ve buna göre hızını düşürüyor. Bu nedenle kaza sayısının azalması için uygulanmakta olan radar sisteminden tam olarak verim alınamıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yol kenarlarındaki polis aracı maketlerine ilişkin yaptığı açıklamada “Aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimini planlıyoruz.Trafik yönetimindeki önemli bir değişimi de denetim anlayışımızda gerçekleştirdik. Sürücülerde farkındalık oluşturan, algılanan yakalanma duygusunu arttırmaya dönük; hata yapılmasını bekleyen değil hata yapmadan farkındalık oluşturan, bir denetleme anlayışı getirdik. İşte, tuzak radar uygulamasının yerine ortalama hız koridoru yaklaşımı, bu şekilde ortaya çıktı. 2017 yılında Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik." ifadelerini kullandı.

Uzak mesafeden gerçek bir polis aracından farksız duran polis aracı maketleri trafik kazalarını azalttı.

Polis aracı maketleri araba kullanan kişilerde kontrol havası yaratmakta ve bundan dolayı da yavaşlamaya sebebiyet vermektedir. Araştırmalar gösteriyor ki polis aracı maketlerinin bulunduğu yerlerde kaza oranı diğer yerlere göre oldukça az. Bu nedenler maket sayısının artacağı da elde edilen bilgiler arasında.

Bakan Soylu, polis aracı maketlerine ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Halihazırda 767 adet maket/model trafik ekip aracımız var ve bu araçların bulunduğu 3 kilometrelik yarıçaplı alan içinde ölümlü kazalarda yüzde 17,5; ölümlerde ise yüzde 26,4 azalma elde ettik. Demek ki doğru bir politika uyguluyoruz. Zaman zaman otoyolu kesip mola yerine yönelterek sürücülerin dikkat dağınıklığının önüne geçmeye çalışıyoruz. Şehirler arası yollarda sürücüyü özellikle araçtan indiriyoruz. Özellikle şehirler arası otobüslere özel denetimler, sivil kontroller planlıyoruz. Fahri trafik müfettişlerimizin hem sayısın hem de aktivitesini arttırmak için ilave çalışmalar yapıyoruz. Bunların haricinde geleceğin sürücülerini yetiştirmek için, gelecekteki sürücü davranışlarını şimdiden doğru oluşturmak için de pek çok kampanya ve eğitim programı uyguluyoruz. 46 ilde 97 adet çocuk trafik eğitim parkımız var. Bu bize yeterli değil. Bunların bir kısmını modernleştirdik ve işlevselliklerini arttırdık. Bu parklardan bulunmayan 25 il için de çalışma başlattık. Ve buralarda şu ana kadar yaklaşık 200 binin üzerinde evladımıza trafik eğitimi verdik. Narkotik operasyonlarında ele geçen tırları trafik eğitim tırlarına dönüştürdük. Mobil trafik eğitim tırı projemizle şu ana kadar 400 bin çocuğumuza trafik eğitimi verdik”