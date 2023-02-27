Raddy Ovouka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raddy Ovouka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raddy Ovouka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raddy Ovouka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raddy Ovouka 7 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Raddy Machel Hokemba Ovouka şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raddy Ovouka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Berlin Sports - BFT yapmaktadır. Raddy Ovouka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raddy Ovouka'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raddy Ovouka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raddy Ovouka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Raddy Ovouka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raddy Ovouka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Hearts of Oak

8 Ocak 2022 yılında New Mexico Utd.

30 Kasım 2022 yılında Hearts of Oak

26 Ocak 2023 yılında FC Drita

Raddy Ovouka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raddy Ovouka şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Raddy Ovouka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kongo Cumhuriyeti takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.