Rade Dugalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rade Dugalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rade Dugalic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rade Dugalic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rade Dugalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rade Dugalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rade Dugalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rade Dugalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rade Dugalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rade Dugalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rade Dugalic 5 Kasım 1992 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Раде Дугалић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rade Dugalic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rade Dugalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Rade Dugalic'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rade Dugalic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dugi_92/

Rade Dugalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rade Dugalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rade Dugalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rade Dugalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında Radnicki Nis

1 Ağustos 2012 yılında Car Konstantin

30 Haziran 2014 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2014 yılında Ulisses

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Armavir

1 Temmuz 2016 yılında Tosno

13 Temmuz 2018 yılında Enisey

19 Ocak 2019 yılında Kairat Almaty

11 Nisan 2022 yılında MZ Hakka

Rade Dugalic kimdir

Rade Dugalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rade Dugalic şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Rade Dugalic nereli

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