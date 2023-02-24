Rade Dzombic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rade Dzombic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rade Dzombic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rade Dzombic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rade Dzombic 27 Kasım 1997 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Rade Džombić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rade Dzombic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rade Dzombic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rade Dzombic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rade Dzombic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rade Dzombic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rade Dzombic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rade Dzombic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında EG El Palmar CF

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2021 yılında Zeljeznicar BL

2 Ağustos 2021 yılında Sloga Doboj

9 Eylül 2022 yılında Ljubic Prnjavor

15 Şubat 2023 yılında FK Laktasi

Rade Dzombic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rade Dzombic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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