Rade Glisovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rade Glisovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rade Glisovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rade Glisovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rade Glisovic 9 Şubat 1995 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Rade Glisović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rade Glisovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rade Glisovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Rade Glisovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rade Glisovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/glisovicrade15/

Rade Glisovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rade Glisovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rade Glisovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rade Glisovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2016 yılında Rudar Pljevlja

15 Ocak 2017 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2018 yılında Zlatibor

18 Ocak 2021 yılında Borac Cacak

1 Ağu 2021 yılında Sloboda Uzice

Rade Glisovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rade Glisovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Jedinstvo Putevi Uzice (2009-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.