Radek Latal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radek Latal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radek Latal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radek Latal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radek Latal 16 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Radek Látal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radek Latal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radek Latal'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Radek Latal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radek Latal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radek Latal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radek Latal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olomouc B

10 Temmuz 2017 yılında Pardubice

4 Temmuz 2018 yılında Olomouc B

1 Ağustos 2018 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2018 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2019 yılında Sigma Olomouc

20 Ocak 2022 yılında Karvina

30 Haziran 2022 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2022 yılında Mlada Boleslav

Radek Latal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radek Latal şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Sigma Olomouc (2004 - 2011)1.HFK Olomouc (2011 - 2012)1.SK Prostějov (2012 - 2014)SK Sigma Olomouc (2014 - 2016)

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