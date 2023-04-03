Radek Ovesny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radek Ovesny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Radek Ovesny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radek Ovesny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.