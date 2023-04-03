Radek Ovesny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radek Ovesny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radek Ovesny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Radek Ovesny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Radek Ovesny 15 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Radek Ovesný şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Radek Ovesny Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Radek Ovesny'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Radek Ovesny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Radek Ovesny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
Radek Ovesny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Radek Ovesny şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Spartak Valašské Klobouky (2010 - 2016)
FC FASTAV Zlín (2016 -)
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