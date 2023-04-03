Radek Vavrik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radek Vavrik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Radek Vavrik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radek Vavrik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.