Radik Khayrullov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radik Khayrullov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radik Khayrullov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radik Khayrullov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radik Khayrullov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radik Khayrullov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radik Khayrullov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radik Khayrullov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radik Khayrullov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radik Khayrullov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radik Khayrullov 23 Mayıs 1992 tarihinde Uljanovsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хайруллов Радик Фэсихович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radik Khayrullov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Radik Khayrullov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novosibirsk futbol takımında oynamaktadır. FK Novosibirsk takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Radik Khayrullov'nin FK Novosibirsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radik Khayrullov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radik Khayrullov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Radik Khayrullov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radik Khayrullov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Fakel-M

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2013 yılında FK Sergievsk

16 Temmuz 2014 yılında Volga Uljanovsk

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiets

1 Temmuz 2019 yılında Armavir

1 Temmuz 2020 yılında Chaika Pes.

13 Temmuz 2021 yılında SKA Rostov

2 Temmuz 2022 yılında Volga Uljanovsk

12 Şubat 2023 yılında Novosibirsk

Radik Khayrullov kimdir

Radik Khayrullov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radik Khayrullov şuan FK Novosibirsk takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Start Uljanovsk, Lokomotiv Moskau

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Radik Khayrullov nereli

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