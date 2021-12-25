Radikal ne demek, TDK'ya göre Radikal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radikal ne demek? Radikal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radikal kelimesi. Peki radikal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radikal nedir, radikal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADİKAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radikal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radikal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre radikal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kökten

- Köktenci



RADİKAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Radikal hareket.

- Gelenekçiler için her ev temizliği bir, radikaller içinse biriciktir.

