Radim Hamalcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Hamalcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radim Hamalcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Radim Hamalcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Radim Hamalcik 14 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Radim Hamalčík şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Radim Hamalcik Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Radim Hamalcik'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Radim Hamalcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Radim Hamalcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Zlin U19
Radim Hamalcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Radim Hamalcik şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC TVD Slavičín (2011 - 2019)
FC FASTAV Zlín (2019 -)
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