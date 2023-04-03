Radim Hamalcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Hamalcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Radim Hamalcik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radim Hamalcik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.