Radim Olsansky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Olsansky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radim Olsansky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radim Olsansky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radim Olsansky 9 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Radim Olšanský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radim Olsansky Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Radim Olsansky'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radim Olsansky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radim Olsansky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radim Olsansky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radim Olsansky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Slovacko B

22 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

Radim Olsansky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radim Olsansky şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KMK Zubr Přerov (2005 - 2009)1.FC Přerov (2009)SK Sigma Olomouc (2009)1.FC Přerov (2010 - 2014)1.FC Slovácko (2014 - 2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.