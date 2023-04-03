Radim Zengler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Zengler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Radim Zengler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radim Zengler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.