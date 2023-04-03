Radim Zengler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Zengler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radim Zengler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Radim Zengler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Radim Zengler 25 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Radim Zengler Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radim Zengler'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Radim Zengler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Radim Zengler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2022 yılında Hr. Kralove B
Radim Zengler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Radim Zengler şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Trutnov (2010 - 2016)
FC Hradec Králové (2016 - 2022)
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